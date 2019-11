De organisatie van de sinterklaasintocht, die over een week plaatsvindt in het centrum van Alphen aan den Rijn, heeft de route zaterdag bekendgemaakt.

Sinterklaas zal de route beginnen bij het Rijnplein. Te paard zal hij een route afleggen door de Sint Jorisstraat, de Castellumstraat en de Julianastraat.

Via de Alphense Brug zal Sinterklaas naar het startpunt van de wandelroute gaan. Sinterklaas zal zich te voet verplaatsen door de Van Mandersloostraat richting de Hoofdstraat en het Thorbeckeplein.

Via de Aarkade loopt de Sint winkelcentrum de Aarhof in. Bij de Van Boetzelaerstraat zal de goedheiligman de Aarhof verlaten, waarna de route eindigt in de Raadhuisstraat.

Sinterklaas komt naar verwachting om 11.30 uur aan op het Rijnplein. De rondrit zal rond 12.00 uur starten en rond 15.00 uur afgelopen zijn.