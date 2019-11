De gemeente Alphen aan den Rijn is met een gemiddelde score van 6,92 op de twintigste plek geëindigd bij de zevende editie van de Schoonste Winkelgebied Verkiezing.

De Schoonste Winkelgebied Verkiezing is een initiatief van Stichting NederlandSchoon. In de zomermaanden is de stichting langs de dertig grootste gemeenten van Nederland gegaan voor een uitgebreid onderzoek.

Hierbij is niet alleen gekeken naar hoe schoon elk gebied is, maar is ook aan veertig bezoekers van het winkelgebied gevraagd hoe schoon zij hun winkelgebied vinden.

NederlandSchoon heeft in totaal 456 winkelgebieden beoordeeld. In Alphen aan den Rijn staat winkelcentrum de Atlas met een score van 7,77 op plek 45. Winkelcentrum de Herenhof staat met een score van 7,42 op plek 131.

De andere winkelgebieden in Alphen staan een stuk lager op de ranglijst. Het centrum van Alphen is beoordeeld met een score van 6,63 en staat daarmee op plek 384. Winkelcentrum de Ridderhof bekleedt met een score van 6,34 de 418e plek.