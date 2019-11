Een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft dinsdagavond de ruiten ingegooid van diverse winkels in de Baronie in Alphen aan den Rijn.

De politie arresteerde diezelfde avond nog een verdachte.

"Op locatie waren verschillende getuigen die de vernielingen hebben zien gebeuren. Wij hebben de getuigen gesproken en de man vervolgens aangehouden", aldus de politie.

Waarom de man de ruiten ingooide, is onbekend.