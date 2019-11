In de nacht van 8 op 9 november zal de N11 vanaf Zoeterwoude-Rijndijk tot en met Alphen aan den Rijn afgesloten zijn in verband met werkzaamheden, ondanks de stremming van de Hefbrug bij Boskoop.

Rijkswaterstaat liet eerder weten dat ze op verzoek van Boskoop de werkzaamheden aan de N11 mogelijk zou verzetten. Om naar Boskoop te gaan maakt een groot aantal weggebruikers namelijk gebruik van de omleidingsroute via de N11. Rijkswaterstaat laat nu weten dat de werkzaamheden niet worden uitgesteld.

Vanwege de stremming van de hefbrug bij Boskoop zet Rijkswaterstaat wel extra personeel en materieel in om de overlast voor de omgeving en voor weggebruikers op de omleidingsroutes te beperken. Rijkswaterstaat streeft er dan ook naar om de weg eerder open te kunnen stellen voor weggebruikers.

De werkzaamheden vinden plaats van vrijdag 8 november 21.00 uur tot zaterdag 9 november 12.00 uur vanaf Zoeterwoude-Rijndijk tot en met Alphen aan den Rijn (afrit Alpherium). Van vrijdag 15 november 21.00 uur tot en met zaterdag 16 november 12.00 uur vinden er werkzaamheden plaats vanaf Alphen aan den Rijn tot en met Bodegraven.

Weg wordt afgesloten om werkzaamheden veilig uit te voeren

De N11 wordt op deze data afgesloten om de werkzaamheden op een veilige manier uit te kunnen voeren. In de winterperiode vernieuwt Rijkswaterstaat het asfalt, worden de kolken en goten gereinigd, de bermen verlaagd en wordt de verlichting onderhouden. Ook wordt de pompkelder van het Alphenaquaduct onderhouden en een ANWB-mast verwijderd. Rijkswaterstaat zal verder de bermen maaien en onderhoud doen aan vangrails.

De omleidingsroute wordt aangegeven met gele borden via de A12 en de A4. Via de A12 kan Boskoop-West niet via Boskoop-Oost bereikt worden. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 15 tot 30 minuten.