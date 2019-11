Ongeveer de helft van de basisscholen in Alphen aan den Rijn die onder de SCOPE Scholengroep en Morgenwijzer vallen gaan woensdag dicht in verband met de lerarenstaking.

Na de boeren en bouwvakkers hebben de leraren van het basis- en voortgezet onderwijs op woensdag 6 november een landelijke stakingsdag aangekondigd. Het doel hiervan is vooral om een fatsoenlijk salaris, voldoende collega's en een lagere werkdruk te creëren.

Al eerder vonden er landelijke stakingen plaats om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Minister Arie Slob stelde 460 miljoen euro ter beschikking om de belangrijkste punten op te lossen. Dit is een eenmalige bijdrage, terwijl er volgens de leraren structureel meer geld nodig is.

Scholen maken zich zorgen over geld in de toekomst

"Door de vorige staking is er al veel geld beschikbaar gesteld, maar dit is niet structureel. Op lange termijn hebben we ook geld nodig", vertelt bestuurslid Bert van Leeuwen.

Hij en zijn collega’s zijn vooral bezorgd dat er niet voldoende geld beschikbaar zal zijn voor in de toekomst. In de toekomst wil SCOPE Scholengroep goed onderwijs kunnen blijven bieden.

Bij organisatie Morgenwijzer is ook een groot deel van de basisscholen dicht, maar niet alleen vanwege de staking. "Ongeveer de helft van de scholen is dicht bij ons," vertelt Daniëlla van den Beemt, bestuurslid van de Morgenwijzer. "Bij enkele andere scholen zijn er toevallig studiedagen. Hierdoor was de school al dicht. Op sommige scholen staken enkele leerkrachten."