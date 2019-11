Alphen aan den Rijn

Beveiliger De Aarhof krijgt achttien maanden cel voor seksueel misbruik

Een 34-jarige oud-beveiliger van winkelcentrum De Aarhof in Alphen aan den Rijn is maandag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het seksueel misbruiken van een vijftienjarig meisje.