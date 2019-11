Een 34-jarige oud-beveiliger van winkelcentrum De Aarhof in Alphen aan den Rijn is maandag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het seksueel misbruiken van een vijftienjarig meisje.

Het seksueel misbruik vond in juni vorig jaar plaats op het kantoor van de beveiliger in het winkelcentrum. Het meisje werkte op dat moment in het winkelcentrum en de man had haar beschuldigd van winkeldiefstal. Hij zei dat hij haar een winkelverbod zou geven en zou zorgen dat ze haar baan zou verliezen als ze geen seksuele handelingen bij hem zou verrichten.

Volgens de rechter misbruikte hij zijn positie als beveiliger en dwong hij een kwetsbaar minderjarig meisje tot het ondergaan van seksuele handelingen. "Hiermee heeft hij inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het meisje. De man had enkel aandacht voor zijn eigen behoeftebevrediging en negeerde de gevolgen voor het slachtoffer", aldus de rechtbank.