Alphen aan den Rijn

OM laat psychische toestand onderzoeken van man die moeder neerstak

Het Openbaar Ministerie (OM) en de reclassering laten een aanvullend onderzoek uitvoeren naar de psychische toestand van een twintigjarige man die ervan wordt verdacht zijn moeder te hebben neergestoken in Alphen aan den Rijn. Dat blijkt woensdag tijdens een niet-inhoudelijke behandeling van de zaak in de rechtbank in Den Haag.