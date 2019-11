Vijf jongens van rond de zestien jaar hebben vrijdagavond een maaltijdbezorger beroofd op het Dijkslootpad in Alphen aan den Rijn, meldt de Alphense politie via Twitter.

De daders vluchtten na de beroving. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

De politie spreekt graag met mensen die meer weten over de beroving of de verdachten.