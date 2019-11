Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn lobbyt voor korting op verhuurdersheffing

Onder leiding van burgemeester Liesbeth Spies is de gemeente Alphen aan den Rijn gestart met een lobby om in aanmerking te komen voor een korting op de verhuurdersheffing. Het voorstel voor kortingen op deze heffing wordt in de Tweede Kamer behandeld. Alphen aan den Rijn staat nog niet op de lijst van gemeenten die kans maken op een korting.