Alphen aan den Rijn krijgt op vrijdag 6 december voor het eerst een uittocht van Sinterklaas.

Stichting De Fantasie Compagnie organiseert dit evenement dit jaar voor het eerst, samen met de winkeliersvereniging van de Baronie.

Na de vele huisbezoeken, bedrijfsshows, bezoeken aan scholen, winkelcentra en verenigingen en de Grote Sinterklaasshow in Theater Castellum op zaterdag 23 november is het 6 december voor Sinterklaas en zijn Pieten weer tijd om Alphen aan den Rijn te verlaten en terug te gaan naar Spanje.

Niet voor alle kinderen is het logisch dat Sinterklaas dit in alle stilte doet, en vanaf dit jaar komt hier dan ook verandering in.

"We spraken veel ouders die aangaven dat het voor hun kinderen fijn zou zijn om de periode ook echt af te sluiten. Hier gingen we uiteraard graag mee aan de slag", laat de voorzitter van de Fantasie Compagnie Jeroen de Nie, weten.

De uittocht staat gepland op vrijdagavond 6 december en zal plaatsvinden in De Baronie en op de Rijnhavenkade. Het feest begint om 18.00 uur en eindigt om 19.30 uur.