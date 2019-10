Onder leiding van burgemeester Liesbeth Spies is de gemeente Alphen aan den Rijn gestart met een lobby om in aanmerking te komen voor een korting op de verhuurdersheffing. Het voorstel voor kortingen op deze heffing wordt in de Tweede Kamer behandeld. Alphen aan den Rijn staat nog niet op de lijst van gemeenten die kans maken op een korting.

Het gaat hierbij om de verhuurdersheffing, de extra belasting op nieuwe woningen voor woningcorporaties. De Tweede Kamer wil in gebieden waar woningnood heerst een korting van 25.000 euro per woning op de heffing geven. "Met deze korting zou woningcorporatie Woonforte erg geholpen zijn", meldt Spies.

Op de lijst staan vooral kleine gemeenten. De Alphense burgemeester vindt dat niet terecht. Ook in haar gemeente heerst volgens Spies woningnood.

"De fracties reageerden welwillend. Of dat voldoende is om bij de stemming gemeenten toe te voegen, is natuurlijk niet zeker", aldus Spies.