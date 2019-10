56 huurwoningen aan de Lauwers in Alphen aan den Rijn gaan van het gas af. Dit werd maandag bekendgemaakt bij de opening van een proefwoning.

Woningbouwvereniging Woonforte investeert in het verduurzamen van 56 huurwoningen in Lauwers. Met de vergaande energiemaatregelen worden de eengezinswoningen nul-op-de-meter en de maisonnettes bijna energieneutraal.

Alle woningen gaan van het gas af. De proefwoning is klaar en geslaagd. Op maandag 28 oktober vierde Woonforte met een aantal genodigden de opening van de proefwoning. In januari 2020 start de uitvoering.

Eerste keer dat bestaande woningen van het gas af gaan

Het is de eerste keer in de gemeente Alphen aan den Rijn dat bestaande woningen van het gas af gaan en op zo'n hoog niveau worden verduurzaamd. "Voor Woonforte is het een pilotproject. Gelet op de zeer hoge kosten ligt het niet voor de hand om dit nu al grootschalig toe te gaan passen", zegt Suzan Knipp van Woonforte.

De renovatie Verduurzamen Lauwers is een samenwerking van Woonforte, aannemer Rutges Vernieuwt, Bloemen Architecten en Twinstone. In het project gaat het om 28 eengezinswoningen en 28 maisonnettewoningen. Alle woningen gaan van het gas af. De eengezinswoningen worden nul-op-de-meter.

Ze worden zeer goed geïsoleerd en wekken zelf energie op met zonnepanelen. Dat is voldoende energie voor het verwarmen en gebruiken, zoals koken en douchen, van de woning.

De maisonnettes delen een dak en hebben daardoor minder zonnepanelen per woning dan de eengezinswoningen. De maisonnettes gebruiken straks wat meer stroom dan zij opwekken met de zonnepanelen. Daardoor worden deze woningen bijna energieneutraal.

De huurwoningen aan de Lauwers krijgen vloer- en dakisolatie, volledig nieuwe geïsoleerde gevels met kunststof kozijnen en triple glas en mechanische ventilatie. Voor het verwarmen van de woning en het water komen grondwarmtepompen in plaats van de cv-ketel. Bewoners gaan op een inductieplaat koken.

In januari start de verduurzaming van de woningen. Als de uitvoering volgens planning loopt, zijn de laatste woningen in mei 2020 aan de beurt.