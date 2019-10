Een gewonde en onderkoelde zestigjarige vrouw is zondag rond 7.45 uur gevonden op het parkeerterrein aan de Hoorn in Alphen aan den Rijn.

Een voorbijganger trof de vrouw aan ter hoogte van het bedrijf Rijsbergen en alarmeerde de politie. Het slachtoffer is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Er is nog veel onduidelijk over wat er precies gebeurd is. Forensische onderzoekers waren zondagmiddag ter plaatse voor uitgebreid sporenonderzoek.

Mensen die tussen zaterdag 22.30 uur en zondag 27 oktober 7.45 uur iets verdachts hebben gezien, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.