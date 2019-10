De politie heeft zaterdagavond uitvoerig sporenonderzoek gedaan op de President Kennedylaan in Alphen aan den Rijn in het kader van een verdachte situatie met een witte bus. Wat de verdachte situatie precies inhoudt, is niet bekendgemaakt.

Rond 20.45 uur meldde de politie via Twitter dat een wit busje vanaf de Rigolettohof over het fietspad reed richting de President Kennedylaan.

De politie deed onderzoek op een klein grasveldje waar bandensporen van het voertuig waren aangetroffen. Er werden meerdere monsters genomen van het gras en de sporen werden in kaart gebracht door de rechercheurs.

De politie roept getuigen op zich te te melden als zij het busje hebben zien rijden.