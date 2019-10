De provincie Zuid-Holland streeft ernaar om hefbrug Boskoop op 18 november weer te kunnen openen voor verkeer. De brug werd ongeveer twee weken geleden gesloten nadat uit onderzoek was gebleken dat het bouwwerk "constructief onveilig" is.

In de komende periode zullen daarom werkzaamheden worden verricht om de veiligheid te kunnen garanderen.

Versterkingswerkzaamheden aan beide heftorens zijn reeds uitgevoerd. Zo werden verroeste delen van kooiladders weggehaald en zijn verbindingspunten geïnspecteerd. Verstevigingsconstructies voor in de torens zijn gereed om geïnstalleerd te worden.

Daarnaast is het nodig om de constructie te versterken die nodig is om de ballastblokken op te hangen bij groot onderhoud. Schade aan de slijtlaag op het brugdek zal eveneens worden aangepakt.

Ontbreken versteviging oorzaak van onveilige situatie

De hefbrug is in de jaren dertig gebouwd. In 1992 zijn aan de brug voetpaden bevestigd. Ditzelfde is in 2004 bij de hefbrug in Waddinxveen gedaan. Omdat het wegdek zwaarder werd, is bij de brug in Waddinxveen versterking aangebracht, in Boskoop niet. Gedeputeerde Floor Vermeulen wil zo snel mogelijk weten waarom dat niet gebeurd is.

Het ontbreken van deze versteviging is de oorzaak van de onveilige situatie. Door de voetpaden is het brugdek namelijk zwaarder geworden dan waarop de brug oorspronkelijk is berekend.

Totdat de herstelwerkzaamheden zijn voltooid kunnen fietsers en voetgangers per pont het water oversteken. Automobilisten moeten omrijden.