De komst van de Ekoplaza naar Alphen aan den Rijn wordt enkele maanden uitgesteld.

Eerder dit jaar werd bekend dat Ekoplaza een vestiging in Alphen wilde openen. Dit zou medio november gebeuren, maar Geert-Jan Smits, formulemanager van Ekoplaza, laat weten dat de opening wordt uitgesteld.

"De ondernemers die in eerste instantie een winkel van Ekoplaza in Alphen wilden openen, hebben zich helaas terug moeten trekken in verband met privéomstandigheden", laat Smits weten. "We zijn nu op zoek naar nieuwe ondernemers."

De Ekoplaza krijgt een vestiging in de Kerkstraat in Alphen, in de buurt van de Hoogvliet. Aangezien er nog geen nieuwe ondernemers gevonden zijn, kan Smits geen definitieve uitspraak doen over de opening van de winkel.

"We hopen dat we in het voorjaar van 2020 open kunnen, maar dit valt of staat met het vinden van ondernemers", vertelt Smits. "Het is nog wel steeds het plan om een vestiging te openen in Alphen."