Windsurfvereniging Zegerplas viert op zondag 10 november haar veertigjarig bestaan met een officiële receptie. Voor de receptie zijn oud-leden, relaties en andere vrienden van de windsurfvereniging uitgenodigd in het clubgebouw.

"Eind jaren zeventig is de Zegerplas een populaire windsurflocatie geworden", laat Maurice Brancart van Windsurfvereniging Zegerplas weten. "In die tijd waren er ieder weekend heel wat mensen op de plas te vinden. Genoeg reden voor de twee enthousiaste windsurfers Gerard de Smits en John van Wely om een windsurfvereniging op te richten."

"De windsurfvereniging is inmiddels al veertig jaar een actieve vereniging met een eigen clubgebouw, materiaal en materiaalstalling", vertelt hij. "Dat hebben we dit jaar al gevierd met verschillende activiteiten, maar omdat de oprichtingsdatum eraan komt, organiseren we binnenkort nog een receptie."

De receptie vindt van 15.00 tot 18.00 uur plaats.