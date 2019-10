Scooterwinkel Fast & Furious verhuist per 1 november van de Christiaan Huygensweg naar de Koperweg in Alphen aan den Rijn.

"Het pand aan de Christiaan Huygensweg is echt een loods, het pand aan de Koperweg is meer een winkel. Hier hebben we ook ruimte voor een showroom met een werkplaats", zegt Dereck Posthuma van Fast & Furious.