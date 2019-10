Alphen aan den Rijn

Snorfietser met kind rijdt tegen gespannen visdraad en raakt gewond

Een snorfietser met een kind achterop is dit weekend tegen een gespannen visdraad aangereden in Alphen aan den Rijn. De fietser raakte daardoor gewond aan zijn gezicht, meldt politie Alphen aan den Rijn maandag via Facebook.