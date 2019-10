Audiospecialist Feel Good Hifi gaat zich vestigen in winkelcentrum de Aarhof in Alphen aan den Rijn.

Feel Good Hifi zal naar verwachting eind november zijn deuren openen. De winkel komt in het pand waar STA-ART heeft gezeten, aangezien STA-ART zich zal vestigen in het pand waar Halfords voorheen zat.

Centrummanager Marc Krimpenfort is positief gestemd over de komst van de winkel: "We zijn hier heel blij mee. Het is een goede ontwikkeling voor het winkelcentrum."