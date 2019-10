Een snorfietser met een kind achterop is dit weekend tegen een gespannen visdraad aangereden in Alphen aan den Rijn. De fietser raakte daardoor gewond aan zijn gezicht, meldt politie Alphen aan den Rijn maandag via Facebook.

Het incident vond plaats op het Dijkslootpad ter hoogte van het tunneltje bij de Herenhof. De snorfietser kreeg het visdraad in zijn gezicht en kwam vervolgens met het kind ten val. Het is niet bekend of het kind ook verwondingen opliep.

De politie schrijft de zaak hoog op te nemen en een onderzoek te hebben ingesteld. Het visdraad is vermoedelijk tussen 21.30 uur en 21.49 uur gespannen.

Mensen die meer over het incident kunnen vertellen, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.