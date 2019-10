De trajectcontrole op de N11 tussen Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude-Rijndijk is uitgesteld. De trajectcontrole zal pas op zijn vroegst in april 2020 in werking treden.

Eerder meldde het Openbaar Ministerie (OM) dat de trajectcontrole eind 2019 zou worden doorgevoerd, maar dit plan is nu uitgesteld.

"De leverancier heeft problemen met de software. Het gaat om een volledig nieuw systeem en er zijn nu problemen met het ontwikkelen hiervan. Daarom duurt het langer dan we hadden gehoopt", vertelt Marloes van Kessel, woordvoerder van het Parket Centrale Verwerking van het OM.

Het OM kan nog niet met zekerheid zeggen wanneer de trajectcontrole op de N11 exact in zal gaan. "De voorlopige planning is dat we in het voorjaar van 2020 één voor één starten met het invoeren van de trajectcontrole. Dit gebeurt op verschillende N-wegen in Nederland. We kunnen daarom niet met zekerheid zeggen wanneer dit op de N11 zal worden doorgevoerd."