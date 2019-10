De Alphense Boys hebben de wedstrijd tegen Hollandia in Hoorn zondag met 3-0 verloren. Het is de derde keer op rij dat het voetbalteam een wedstrijd heeft verloren.

"Iedere wedstrijd laten we zien gelijkwaardig of beter te zijn, maar de tegenstander is slimmer in het maken van doelpunten en slimmer in het voorkomen van doelpunten", zei trainer Hein van Heek.

In de openingsfase moest keeper Tim van der Linden al met zijn vuisten redding bieden op een vrije schietkans van Mukhtar Suleiman. In de extra speeltijd van de eerste helft ging het mis voor de voetbalploeg. Bart Spil maakte toen 1-0.

Vijf minuten na de rust viel het tweede doelpunt, gemaakt door Suleiman, die later in de wedstrijd ook het derde doelpunt maakte.

Dinsdagavond speelt Alphense Boys de bekerwedstrijd tegen FC 's-Gravenzande.