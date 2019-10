HIP Fashion for Kids sluit volgend jaar april de deuren in winkelcentrum de Atlas, maakt de kledingzaak woensdag bekend.

De reden voor de sluiting is het niet overeenkomen van een nieuwe huurovereenkomst met de verhuurder. Het is nog niet duidelijk of HIP Fashion for Kids verder gaat op een andere locatie.

"We hebben zes jaar met veel plezier in de Atlas gezeten", vertelt de eigenaar. "We hopen een andere locatie te vinden. De webshop zal in ieder geval voorlopig nog blijven bestaan."