Het Archeon krijgt 345.000 euro van het Mondriaan Fonds voor de restauratie van de Zwammerdamschepen, maakte minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zaterdagmiddag bekend.

Zij was bij het Archeon aanwezig vanwege de archeologiedagen.

Het extra geld dat het Archeon ontvangt komt van het Mondriaan Fonds. Dat is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.

De Zwammerdamschepen zijn in de jaren zeventig opgegraven in de haven van het Romeinse fort Nigrum Pullum. In 2016 ontstond het idee om de schepen te restaureren. De restauratie begon in 2017 en moet in 2021 voltooid zijn.