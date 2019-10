De Hefbrug in Boskoop is onveilig in gebruik en is tot nader order afgesloten voor alle verkeer. Voor fietsers en voetgangers is er vanaf vrijdagochtend een pont. Autoverkeer en scheepvaart zijn gestremd en blijven dat ook.

Gedeputeerde Floor Vermeulen deelde dit samen met burgemeester Liesbeth Spies donderdagavond mee aan de verzamelde pers in het Alphense gemeentehuis. "We weten niet hoelang de afsluiting gaat duren. Veiligheid gaat voor alles. Ik neem nu liever een te zware maatregel dan dat er een ongeval gebeurt, terwijl we nu weten dat de brug onveilig is."

De hefbrug is in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd. In 1992 zijn aan de brug voetpaden bevestigd. Ditzelfde is bij de hefbrug in Waddinxveen in 2004 gedaan. Omdat het wegdek zwaarder werd is bij de brug in Waddinxveen versterking aangebracht, in Boskoop niet. Vermeulen wil zo snel mogelijk weten waarom dat niet gebeurd is.

Ontbreken versteviging oorzaak van onveilige situatie

Het ontbreken van deze versteviging is de oorzaak van de onveilige situatie. Door de voetpaden is het brugdek namelijk zwaarder geworden dan waarop de brug oorspronkelijk is berekend.

De situatie kan worden opgelost door het alsnog aanbrengen van vier ijzeren staven. Aannemer Hollandia zal deze werkzaamheden zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Vracht- en autoverkeer niet mogelijk

Vrijdagochtend wordt een pont tussen Boskoop Oost en West ingezet. Rederij Van Leersum heeft deze direct ter beschikking. Mogelijk volgt er een tweede pont.

Vermeulen denkt dat er later eventueel een tijdelijke pontonbrug wordt neergelegd. In ieder geval is auto- en vrachtverkeer niet mogelijk en ook de scheepvaart ligt helemaal stil.

Hoe lang het duurt voordat de reparatie klaar is, kan Vermeulen niet zeggen. "Ik wacht nu de onderzoeken af."