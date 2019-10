Alphen aan den Rijn krijgt voorlopig geen vestiging van een hogeschool, blijkt uit antwoord van de gemeente op vragen van fractievoorzitter Gert van den Ham van D66.

Het college van burgemeester en wethouders laat weten met één hogeschool gesprekken te hebben gevoerd over een mogelijke dependance of het aanbieden van een curriculum in Alphen aan den Rijn.

De gemeente heeft interesse in het in de toekomst aanbieden van beroepsonderwijs in Alphen, maar meldt dat dit op korte termijn niet haalbaar is.

"Verder staan we open voor iedere hogeschool die met ons in gesprek wil gaan om te onderzoeken welke vormen van vervolgonderwijs voor het beroepsonderwijs mogelijk in Alphen kunnen worden aangeboden en welke branches daar ook behoefte aan hebben", schrijft het college.