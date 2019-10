Galerie Alphen Art (STA-ART) in de Aarhof gaat zich met ingang van vrijdag 25 oktober vestigen in het pand waar fietsenwinkel Halfords eerst zat.

Sinds 2,5 jaar is de galerie gevestigd midden in het winkelcentrum, waar het kunstenaarscollectief de locatie als expositieruimte heeft kunnen gebruiken. De eigenaren van de Aarhof hebben de huidige locatie als een pop-upplek in het winkelcentrum aangeboden aan STA-ART.

Omdat er een nieuwe huurder is gevonden, krijgt STA-ART de mogelijkheid om te verhuizen naar de leegstaande ruimte waar Halfords voorheen was gevestigd. Ook deze locatie is tijdelijk totdat er een nieuwe bestemming wordt gevonden voor het oude Halfordspand.

De kunstenaars en vrijwilligers van STA-ART zullen het nieuwe pand de komende weken geschikt maken als expositieruimte. Vanaf 25 oktober zal er een nieuwe expositie in deze ruimte te zien zijn.