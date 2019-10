De gemeente Alphen aan den Rijn en Arriva onderzoeken de mogelijkheden om bussen uit het Alphense centrum te weren. In het dinsdag door Arriva gepresenteerde Vervoerplan 2020 staat dat er in de komende periode bussen in het centrum blijven rijden.

Het centrum van Alphen aan den Rijn is enkele jaren geleden heringericht tot een zogeheten shared space. Dit houdt in dat weggebruikers zelf de voorrangsregels bepalen en dat de ruimte is ingericht met zo min mogelijk belijning, markering of bebording.

De laatste tijd was er enige discussie over de noodzakelijkheid van bussen in het centrum. De frequentie van bussen is de afgelopen jaren afgenomen, waardoor er per uur nog maximaal vier bussen door het centrum rijden.

De gemeente meldt dat in een gesprek met de voorzitter van het centrummanagement bleek dat de wens om bussen uit het centrum te weren nog altijd bestaat.

Arriva meldt dat buslijnen 1 en 2 in de nieuwe dienstregeling gebruik zullen blijven maken van de route door het Alphense centrum. "In de huidige situatie stappen op werkdagen gemiddeld zo'n 113 personen in of uit bij de halte De Aarhof. Bij het gemeentehuis zijn dit 71 personen. Op zaterdag zijn dit 142 personen bij De Aarhof en 45 bij het gemeentehuis", meldt het vervoersbedrijf op basis van een telling.

Gemeente: Centrum moet bereikbaar blijven

De komende periode zal het onderzoek naar het weren van de bussen worden gestart. Een randvoorwaarde van de gemeente is dat het Alphense centrum wel bereikbaar moet blijven. Arriva heeft hiervoor al enkele alternatieven aangedragen.

De eerste mogelijkheid is om buslijnen 1 en 2 een andere route te laten rijden. Hierbij zullen de bussen over de Koningin Julianabrug rijden, waarbij de haltes Castellumstraat en De Aarhof vervallen.

Deze zullen worden vervangen door de bushaltes Centrum Hoge Zijde en Willem de Zwijgerlaan (tussen de Lijsterlaan en de Kennedylaan). Dit zou betekenen dat de afstand naar de Lage Zijde en De Aarhof ongeveer 900 meter bedraagt. Arriva laat weten dit niet wenselijk te vinden voor de bereikbaarheid van het centrum.

Bussen rijden tot 2022 in voetgangersgebied

Een andere mogelijkheid is om de route door te trekken van de Thorbeckestraat naar de Oranje Nassausingel, waarbij de bussen via de Lijsterlaan en de Thorbeckestraat rijden. Op de Thorbeckestraat moet dan een bushalte worden aangelegd, die kan dienen als bushalte voor het centrum. De afstand naar De Aarhof zou dan 400 meter bedragen.

Tot het einde van de concessieperiode in 2022 zullen de bussen in ieder geval in het voetgangersgebied blijven rijden.