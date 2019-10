Alphen aan den Rijn

Voormalig l'Oreal-gebouw wordt vervangen door woningbouw

Het voormalige gebouw van l'Oreal, later in gebruik bij Frames, zal worden gesloopt. Op deze locatie in Alphen aan den Rijn komen circa 175 nieuwbouwappartementen. Een deel is bestemd voor huur in het middensegment en een deel zal te koop worden aangeboden.