De tijdelijke outletwinkel By.Annette opent donderdag de deuren in de Raadhuisstraat in Alphen aan den Rijn.

De winkel is de hele maand oktober geopend. In de outletwinkel is heren- en dameskleding in de uitverkoop te vinden. Larry Verschuur, eigenaar van groothandelaar Pro 4 B.V., is een samenwerking aangegaan met By.Annette.

Van 3 tot en met 31 oktober zal de outletwinkel geopend zijn. De tijdelijke winkel bevindt zich op Raadhuisstraat 287 in Alphen aan den Rijn.