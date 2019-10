Een nog onbekende dader heeft afgelopen weekend ingebroken bij een winkel in winkelcentrum de Ridderhof in Alphen aan den Rijn. De inbraak werd maandagochtend ontdekt.

Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt uit de winkel. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Eerder dit weekend was er ook een ruit bij een andere winkel ingegooid, meldt de politie maandag. Het is mogelijk dat dezelfde dader of daders ook bij deze winkel hebben geprobeerd om in te breken.

De politie vraagt getuigen die mogelijk iets verdachts hebben gezien of gehoord om zich te melden.