Binnenland Politie definitief aansprakelijk voor schietpartij Alphen aan den Rijn De politie is definitief aansprakelijk voor de geleden materiële en immateriële schade als gevolg van de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn in 2011. Dit heeft de Hoge Raad vrijdag besloten in de langlopende procedure.