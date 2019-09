Arriva start in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop een pilot van twee jaar waarin ze gedeeltelijk taken overnemen van de Regiotaxi. De komende twee jaar mogen mensen met een Wmo-beschikking (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor de Regiotaxi gratis met een begeleider reizen in de bussen van de vervoersmaatschappij.

"Onze doelstelling is dat mensen met een beperking gewoon meedoen en net als iedereen met het openbaar vervoer kunnen reizen", legt wethouder Han de Jager van de gemeente Alphen aan den Rijn uit. "We verwachten dat we dan minder uitgeven aan de Regiotaxi en meer uit zullen geven aan Arriva."

"Voor de gemeente maakt het niet uit of we een bijdrage geven voor de Regiotaxi of voor de gewone bus."

De laatste jaren heeft de busmaatschappij verschillende aanpassingen gemaakt om het openbaar vervoer beter geschikt te maken voor mensen met een beperking. Tot nu toe was een deel van die doelgroep aangewezen op de Regiotaxi.