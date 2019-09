Het voormalige gebouw van l'Oreal, later in gebruik bij Frames, zal worden gesloopt. Op deze locatie in Alphen aan den Rijn komen circa 175 nieuwbouwappartementen. Een deel is bestemd voor huur in het middensegment en een deel zal te koop worden aangeboden.

De locatie van het pand heeft de bestemming kantoorgebouw. Dit zal worden aangepast naar woonbestemming.

Naast het voormalige l'Oreal-gebouw zijn eerder kantoorpanden getransformeerd naar woningen. Dit is de eerste keer dat een kantoorpand moet worden gesloopt, omdat het niet geschikt is om appartementen in te maken.

De plannen zijn verder nog niet duidelijk, zo meldt wethouder Gerard van As. Hij weet wel dat er sprake is van een concept voor een complex met groene gevelbekleding.