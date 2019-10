Alphen aan den Rijn

Hefbrug Boskoop tot nader order afgesloten voor alle verkeer

De Hefbrug in Boskoop is onveilig in gebruik en is tot nader order afgesloten voor alle verkeer. Voor fietsers en voetgangers is er vanaf vrijdagochtend een pont. Autoverkeer en scheepvaart zijn gestremd en blijven dat ook.