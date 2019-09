De wedstrijd tussen Hollandia en Alphense Boys die aanstaande zaterdag gespeeld zou worden, gaat niet door vanwege de dood van selectiespeler Kelvin Maynard.

De 32-jarige Maynard werd in de nacht van woensdag op donderdag doodgeschoten in Amsterdam. Hij zou rijdend in zijn auto door twee mannen op een scooter onder vuur zijn genomen.

De auto belandde in de voorgevel van een brandweerkazerne. Daar arriveerden even later de hulpdiensten die de ex-profvoetballer tevergeefs probeerden te reanimeren.

Maynard kwam dit seizoen over van Quick Boys en speelde zondag nog mee tegen JOS/Watergraafsmeer. Hij kwam eerder voor verschillende profclubs uit. Zo speelde hij voor FC Volendam, waarmee hij in 2008 kampioen van de Eerste Divisie werd, FC Emmen, het Belgische Royal Antwerp FC en het Engelse Burton Albion.

Alphense Boys uitte donderdagochtend via een reactie op de website medeleven met de nabestaanden van Maynard. Daaruit bleek ook dat er niet zou worden getraind en dat er donderdagavond een besloten bijeenkomst voor spelers en staf wordt gehouden.