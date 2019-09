De gemeente Alphen aan den Rijn wil na de herfstvakantie starten met de werving van de eerste kinderburgemeester en kinderraad van de gemeente.

Op donderdag 26 september liggen de plannen hiervoor ter goedkeuring in de gemeenteraad. De gemeenteraad had een motie ingediend om een kinderburgemeester en kinderraad in te stellen.

De gemeenteraad wil kinderen al op jonge leeftijd in aanraking laten komen met de rechtsstaat, lokale democratie en lokaal bestuur.

Ook zou een kinderburgemeester een brug kunnen slaan tussen kinderen en de (gemeentelijke) politiek. Door de inzet van een kinderburgemeester en kinderraad moet het bestuur inzicht krijgen in hoe kinderen de gemeente zien en wat zij belangrijk vinden.

Functies van de burgemeester en raad

De kinderburgemeester en kinderraad zullen starten in januari en heel 2020 hun functies gaan vervullen. Het voorstel is dat de kinderraad vier keer per jaar bij elkaar komt en de gemeente adviseert over onderwerpen van eigen keuze.

De kinderburgemeester zit de kinderraad voor en heeft ook maandelijks een meer ceremoniële functie, zoals het openen van het Vakantiespel of het vergezellen van de burgemeester bij een officieel optreden.

De gemeente richt zich met de werving met name op kinderen in groep 7. De wervingscampagne start op maandag 28 oktober en sluit op zondag 17 november. Op woensdag 20 november moet bekend zijn wie de kinderburgemeester van 2020 wordt. Via de Alphense scholen wordt de kinderraad gekozen.