Binnenland Bedrijf treft schikking na omvallen hijskranen Alphen aan den Rijn Het kraanbedrijf Peinemann is met justitie overeengekomen om een schikkingsbedrag van 175.000 euro te betalen voor het omvallen van twee hijskranen in augustus 2015 in Alphen aan den Rijn. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het bedrijf verantwoordelijk voor het incident, zo wordt vrijdag gemeld.