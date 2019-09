Theater Castellum is van juni tot en met oktober 2020 gesloten. Er is dan een grote verbouwing van onder meer de entree, kassa, garderobe, trappenhuizen en foyers. Ook wordt de horecakeuken verplaatst.

Hoewel er plannen genoeg waren, zal de functie van het theater niet veranderen: het blijft een groot theater met bioscoop. Wel zal Studio Alphen zijn intrek in het gebouw nemen. Het Huis van de Stad-idee (het gebouw als superbuurthuis) is niet haalbaar.

De verbouwing gaat 2,6 miljoen euro kosten. "Dat is een investering die zichzelf zeker terugverdient", zegt wethouder Leo Maat, die onlangs het theater aan de portefeuille cultuur heeft kunnen toevoegen. "Dat is ook zo als we als gemeente eventueel besluiten om het gebouw te verkopen aan een exploitant."

Het idee om een poppodium onder te brengen in de kleine zaal is nog niet van de baan; hier wordt onderzoek naar gedaan. Technisch gezien is het haalbaar, maar er zijn wel uitdagingen op het gebied van onder meer warmtemanagement en licht.

De Alphense gemeenteraad krijgt eind september een rondleiding in het gebouw, met uitleg over de nieuwe plannen. Of de raad akkoord gaat, wordt op 17 oktober besloten. Wethouder Maat denkt dat het onverstandig is om de verbouwing niet ter hand te nemen.