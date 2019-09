Wethouder Gerard van As is van plan om met de provincie Zuid-Holland het gesprek aan te gaan over de beoogde nieuwbouwlocatie in de Gnephoek-Zuid. Hier hoort ook de verplaatsing van de 's Molenaarsbrug bij.

De 's Molenaarsbrug is van oudsher de verbinding over de Heijmanswetering tussen Koudekerk en Oudshoorn. Het is een brug die regelmatig opengaat voor scheepvaart, omdat de Heijmanswetering onderdeel is van de staande mastenroute tussen Rotterdam en Amsterdam.

De brug is al wat ouder en nadert het einde van haar levensduur. Van As wil deze brug over een paar jaar niet vervangen, maar wil liever een nieuwe brug op een nieuwe locatie enige honderden meters naar het noorden. De nieuwe brug zou dan in het verlengde van de Burgemeester Bruins Slotsingel komen.

Als de provincie akkoord gaat met een nieuwe brug voor autoverkeer is er meteen een nieuwe weg die de wijk Ridderveld rechtstreeks verbindt met de Maximabrug. Dan hoeft vrachtverkeer niet langer gebruik te maken van de smalle weg langs de Oude Rijn en kan de oude brug dienst doen als fietsbrug. Met zo'n nieuwe weg ontstaat ook een natuurlijke scheiding tussen het buitengebied in de Vrouwgeestpolder en een kleine nieuwe woonwijk in het zuidelijk deel van de polder Gnephoek.