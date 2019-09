Bakkerij Visser uit Alphen aan den Rijn heeft zaterdag het predicaat Hofleverancier uitgereikt gekregen van de Commisaris van de Koning (CvdK) in Zuid-Holland Jaap Smit. Bakkerij Visser viert haar 100-jarig bestaan.

Ook burgemeester Liesbeth Spies hield een toespraak in het bijzijn van de familie Visser.

Bij de oprichting in 1919 bakte Bakkerij Visser ongeveer 1260 broden per week. In honderd jaar tijd steeg vermenigvuldigde dat aantal aanzienlijk tot 265.000 broden per week. Het bedrijf wordt geleid door de vierde generatie Visser-telgen.

In juni organiseerde de bakkerij ter ere van het 100-jarig bestaan een scholenactie waarbij alle scholen in de omgeving ideeën mochten aandragen voor een nieuw 'tussendoorbroodje'. Uit al de suggesties werden drie broodjes uitgekozen die Bakkerij Visser echt heeft geproduceerd. De top-3 broodjes worden gratis gebakken waarna de scholen ze gaan verkopen. De opbrengst mag worden geïnvesteerd in nieuw materiaal om buiten te spelen.