De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere woningen ontruimd in de Utrechtstraat in Alphen aan den Rijn vanwege een verward persoon.

Rond 2.30 uur viel de politie de woning binnen waar de verwarde vrouw aanwezig was. De ambulancedienst heeft de vrouw onderzocht, waarna is besloten haar over te dragen aan een zorgkader.

De andere bewoners zijn geëvacueerd en opgevangen op het politiebureau. Liander was ter plaatste om het gas af te sluiten.

Er stonden ook leden van het arrestatieteam stand-by, maar zij zijn niet ingezet.