De gemeente Alphen aan den Rijn past binnenkort de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan. Belangrijke wijzigingen zijn een verbod op het oplaten van ballonnen en een verbod op gebruik van lachgas in het openbaar.

Het oplaten van ballonnen is slecht voor het milieu, want plastic breekt heel langzaam af. Daarnaast zijn leeggelopen ballonnen ook gevaarlijk voor dieren. Vandaar dat de gemeente het oplaten van ballonnen zal verbieden. Het gaat dus uitdrukkelijk niet om verkoop of rondlopen met ballonnen.

Omdat het inademen van lachgas gevaarlijk is, komt er ook een verbod op het gebruiken van lachgas in het openbaar. Het gebruik van lachgas kan vervelende gevolgen hebben tot verlamming aan toe. Verkoop kan niet verboden worden, omdat de lachgaspatronen in principe niet gevaarlijk zijn en voor ander gebruik zijn bedoeld dan het inademen.

Een andere wijziging in de nieuwe APV wordt onder meer een alcoholverbod in het hele openbare gebied. Er worden vervolgens uitzonderingen voor bepaalde locaties en evenementen gemaakt. Nu is dat andersom waardoor het onoverzichtelijk is waar wel en geen alcohol gedronken mag worden.