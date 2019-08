Een nieuwe snackbar in de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn opent donderdag nadat het pand volledig verbouwd is.

Bij de nieuwe snackbar kunnen mensen naast de gebruikelijke snacks ook onder meer een cocktail bestellen.

Het pand aan de Hooftstraat is compleet verbouwd en in samenwerking met de gemeente is het plein omgebouwd tot een terras.