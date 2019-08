De zeldzame bijensoort kattenstaartdikpoot is voor het eerst aangetroffen in Alphen aan den Rijn. De bij is gespot in de bijenidylle in de Alphense Groene Vinger.

Dit meldt de gemeente vrijdag. De bijensoort komt alleen voor in het rivierengebied in Nederland en is nog niet eerder in Alphen aan den Rijn gezien.

De bij is volledig afhankelijk van de kattenstaart. De bij verzamelt alleen van deze bloem de nectar en het stuifmeel. De bij is vrijwel alleen te zien in de bloeiperiode van de kattenstaart, van juni tot en met begin september. De wilde plant heeft rood-paarse bloemen en wordt voornamelijk aangetroffen aan slootkanten.