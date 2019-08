Alphen aan den Rijn

Vue-bioscoop in Alphen aan den Rijn weer rolstoeltoegankelijk

Na jaren is de Vue-bioscoop in Alphen aan den Rijn weer toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Jarenlang was de traplift defect en konden bezoekers in een rolstoel hier niet naar de bioscoop, maar daar is nu verandering in gekomen.