De inhoudelijke zitting in de zaak over de overleden man die in augustus werd gevonden bij de Ondernemingsweg in Alphen aan den Rijn vindt plaats in oktober.

De verdachte blijft tot de inhoudelijke zitting in voorarrest zitten. De rechter heeft dat woensdag besloten tijdens een vierde pro-formazitting.

Het 54-jarige slachtoffer werd begin augustus dood gevonden in een bedrijfspand aan de Ondernemingsweg. Hij was de eigenaar van het pand. Volgens de politie was de man onder verdachte omstandigheden overleden.

Anderhalve maand later werd zijn zakenpartner aangehouden.

Volgens Omroep West ontkent de verdachte betrokken te zijn bij de dood van de 54-jarige man. Woensdag bleek dat er bloedspatten van het slachtoffer waren aangetroffen op de kleding van de verdachte.