Na jaren is de Vue-bioscoop in Alphen aan den Rijn weer toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Jarenlang was de traplift defect en konden bezoekers in een rolstoel hier niet naar de bioscoop, maar daar is nu verandering in gekomen.

"Wij willen alle doelgroepen de mogelijkheid geven om van een film op het grote doek te kunnen genieten en zodoende is er besloten om de aanwezige, lang defecte traplift te vervangen", zegt de theatermanager.

In alle zalen is er plek voor een bezoeker in een rolstoel. Zij zijn niet langer meer gebonden aan de plekken helemaal vooraan. De nieuwe plekken bevinden zich op rij drie of vier aan de zijkant.